Swyrydenko nannte die Anzahl der Energieschläge

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die wichtigsten Angriffe der Russischen Föderation trafen die Regionen Donezk, Charkiw, Sumy, Poltawa, Tschernihiw, Kiew, Dnipropetrowsk, Saporischschja, Kirowohrad, Mykolajiw und Cherson.

Russische Truppen beschossen in dieser Woche täglich ukrainische Energieanlagen und kritische Infrastruktur, insgesamt wurden 44 Angriffe verzeichnet. Dies erklärte die ukrainische Ministerpräsidentin Yuliya Swyrydenko.

Ihr zufolge führte der Feind die meisten Angriffe in den Regionen Donezk, Charkiw, Sumy, Poltawa, Tschernihiw, Kiew, einschließlich Kiew, Dnipropetrowsk, Saporischschja, Kirowohrad, Mykolajiw und Cherson durch.

Swyrydenko fügte hinzu, dass die Russen einen der größten Angriffe auf die Energieinfrastruktur in Kiew während der gesamten Zeit des Krieges durchgeführt haben, indem sie sie mit Kugeln beschossen, insbesondere Wärme- und Stromanlagen. Die Situation wurde durch schwierige Wetterbedingungen und einen erheblichen Temperaturabfall weiter verschärft.

Die Ministerpräsidentin stellte fest, dass sie täglich Berichte von den Energieversorgern, dem Staatlichen Dienst für Notfallsituationen und den Militärverwaltungen erhält und den Fortschritt der Wiederherstellungsarbeiten persönlich überwacht.

Erinnern Sie sich, laut Swyrydenko wird sich die Situation mit der Elektrizität in Kiew vorläufig bis Donnerstag, den 15. Januar verbessern. Die Wiederherstellungsarbeiten gehen weiter. Allein in dieser Woche wurde die Stromversorgung für fast 700.000 Verbraucher im ganzen Land wiederhergestellt.