Selenskyj traf sich mit dem iranischen Kronprinzen: Dieser bat um ein persönliches Gespräch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Pahlavi bat um ein Einzelgespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Am Freitag, dem 13. März, traf sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit dem iranischen Kronprinzen Reza Pahlavi.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine informierte Quelle und „Suspilne“.