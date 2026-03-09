Russland hat einen Angriff auf Charkiw durchgeführt: Es kam zu einem Brand, acht Personen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Abend des 9. März griff die russische Armee Charkiw an, der Angriff wurde in der Nähe von Wohnhochhäusern registriert, es gab Verletzte.

Quelle: Igor Terechow, Bürgermeister von Charkiw, Oleg Synyegubov, Vorsitzender der regionalen Militärverwaltung, Staatsanwaltschaft der Region Charkiw

Direktes Zitat: „Ein Angriff durch eine feindliche Kampfdrohne wurde im Industriegebiet in der Nähe von Wohnhochhäusern registriert. Details werden derzeit ermittelt.“

Details: Synyegubov fügte hinzu, dass durch den Angriff ein Feuer ausgebrochen sei. Autos und Wohnungen in den unteren Etagen des Hochhauses standen in Flammen.

Er teilte außerdem mit, dass zwei Personen verletzt worden seien.

Aktualisiert: Später teilte Terechow mit, dass die Zahl der Verletzten auf fünf gestiegen sei, darunter ein Kind.

Aktualisiert um 22:27 Uhr: Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass es sich nach vorläufigen Angaben um eine Drohne vom Typ „Geran-2“ handelte.

Durch den Angriff gerieten Autos in Brand, in den Wohnungen wurden Fenster zerstört.

Vier Männer erlitten Verletzungen. Eine Frau und ein 16-jähriges Mädchen erlitten eine akute Stressreaktion.

Aktualisiert um 22:55 Uhr. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass die Zahl der Opfer auf acht Personen angestiegen ist.