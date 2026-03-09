Anstieg der Kraftstoffpreise: Das Kabinett bereitet Unterstützung für die ukrainische Bevölkerung vor, jedoch nicht für alle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Regierung entwickelt bereits Modelle zur Unterstützung aufgrund der steigenden Kraftstoffpreise. Das Ministerkabinett wird Optionen für Maßnahmen zur Unterstützung der Verbraucher aufgrund der steigenden Kraftstoffpreise ausarbeiten. Dabei geht es um diejenigen Ukrainer, die am dringendsten Hilfe benötigen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko nach einem Treffen mit Vertretern des Kraftstoffmarktes.