Der Präsident hat auf den Anstieg der Kraftstoffpreise reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Selenskyj betonte, dass auf solche Herausforderungen reagiert werden müsse, insbesondere im Hinblick auf die Versorgung des ukrainischen Marktes mit Erdölprodukten.

Die Ukraine muss eine Strategie als Reaktion auf den Anstieg der Preise für Öl und Erdölprodukte aufgrund der Lage im Nahen Osten entwickeln. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft am 5. März.

„Es gibt bestimmte Aufgaben für das Energieministerium, bestimmte Aufgaben für Naftohas und für Ukrnafta hinsichtlich der Preisprobleme aufgrund des Krieges im Nahen Osten. Ein globales Problem ist der Anstieg der Preise für Öl und Ölprodukte. Wir müssen ukrainische Antworten auf solche Herausforderungen finden, insbesondere was die Versorgung des ukrainischen Marktes mit Ölprodukten betrifft. Regierungsbeamte müssen diesbezüglich in engem Kontakt mit den Menschen und der Gesellschaft stehen“, betonte er.

Zur Erinnerung: Der Antimonopolausschuss der Ukraine wird Kontrollmaßnahmen aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise an ukrainischen Tankstellen durchführen.

Benzin für 100 Hrywnja? Prognosen zur Kraftstoffpreisentwicklung