Die Vereinigten Staaten haben die Atombombe B61-12 ohne Sprengkopf erfolgreich getestet: Was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im August 2025 haben die Vereinigten Staaten erfolgreich die taktische thermonukleare Bombe B61-12 ohne Sprengkopf getestet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Website der Sandia National Laboratories des US-Energieministeriums.

In der Erklärung heißt es, dass die Tests zwischen dem 19. und 21. August auf dem Tonopah-Testgelände (Nevada) durchgeführt wurden.

Während der Tests haben die F-35-Kampfjets der fünften Generation die Bomben mit inerten Sprengköpfen abgeworfen.

„Sandia hat in Zusammenarbeit mit der National Nuclear Security Administration (NNSA) eine Reihe erfolgreicher Flugtests von Atomwaffen durchgeführt… Die Tests … lieferten positive Ergebnisse …, was ein wichtiger Meilenstein bei der Bewertung der Wirksamkeit dieser Waffe war“, so das Labor.

Es fügte außerdem hinzu, dass die NNSA Ende 2024 ein mehrjähriges Programm zur Verlängerung der Lebensdauer der B61-12 abgeschlossen hat, das die Lebensdauer der Bombe um mindestens 20 Jahre verlängert.

„Der Test im August war der einzige Flugtest der B61-12 Backup Joint Test Assemblies auf dem F-35 Flugzeug und bestätigte die integrierte Zuverlässigkeit des Flugzeugs, der Besatzungen und des Waffensystems während der Missionen“, resümierte Sandia National Laboratories.