Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der britische Ministerpräsident Keir Starmer hat als Reaktion auf die wachsende globale Bedrohung eine groß angelegte Modernisierung des Militärs angekündigt.

Die Ankündigung machte er auf einer Pressekonferenz, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die New York Times und Sky News.

Ihm zufolge plant die Regierung, bis zu 12 neue Angriffs-U-Boote zu bauen und Milliarden von Pfund in Atomwaffen, Drohnen und digitale Technologien zu investieren.

Er sagte, dass die britischen Streitkräfte in den nächsten Jahren in „Kampfbereitschaft“ versetzt werden müssen.

Starmer bezeichnete die aktuelle Bedrohung als ernster und unberechenbarer als zu Zeiten des Kalten Krieges und verwies auf den Krieg in der Ukraine, neue nukleare Risiken, Cyberangriffe und die zunehmende russische Aggression.

„Wenn wir von Staaten mit mächtigen Armeen bedroht werden, ist die beste Abschreckung, unsere Bereitschaft zu demonstrieren, den Frieden notfalls mit Gewalt zu erhalten“, sagte er.

Die Militärstrategie sieht auch den Kauf von bis zu 7.000 Langstreckenwaffen aus britischer Produktion und die Schaffung eines neuen Cyberkommandos vor.

Darüber hinaus werden mehr als 1,5 Milliarden Pfund für die Verbesserung von Militärunterkünften bereitgestellt, um die Rekrutierung und Bindung von Soldaten in einer Armee zu fördern, die auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahrhunderten gefallen ist.

Die Strategie kommt zu einem Zeitpunkt, da die militärischen Spannungen aufgrund des Krieges in der Ukraine, der veränderten Haltung der USA in Europa und der eskalierenden globalen Konflikte zugenommen haben. Sie soll die Verteidigungsfähigkeiten des Landes in einer sich schnell verändernden Welt stärken.