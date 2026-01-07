Die Nationalbank hat den Euro auf ein Rekordhoch gehoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Nationalbank hat den offiziellen Euro-Wechselkurs am 8. Januar gegenüber dem 7. Januar um 12 Kopeken auf 49,9216 Hrywnja angehoben, was ein Rekordhoch ist.*

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten auf der Website der Regulierungsbehörde.

Der offizielle Wechselkurs begann Anfang Februar 2025 deutlich zu steigen. Vom 1. Februar letzten Jahres bis zum 8. Januar dieses Jahres stieg sein Wert um 6,41 Hrywnja oder 14,7%.

Bank.gov.ua

Bargeldmarkt

Der durchschnittliche Verkaufskurs für Euro an den Bankkassen und Wechselstuben stieg im Vergleich zum Vortag ebenfalls um 13 Kopiykas auf 50,33 Hrywnja. Der Ankaufskurs für die Währung der Eurozone stieg um 15 Kopeken auf Hrywnja 49,65.

Seit Beginn dieses Jahres liegt der Verkaufskurs des Euro auf dem Kassamarkt über Hrywnja 50 und erreichte am 1. Januar Hrywnja 50,1. Seit dem 1. Januar ist der durchschnittliche Ankaufskurs für Euro in Wechselstuben um 29 Kopeken und der Verkaufskurs um 26 Kopeken gestiegen.

Interbankenmarkt

Beim Handel am 6. Januar lagen die Kauf- und Verkaufskurse des Euro bei 49,86 und 49,88 Hrywnja und damit 28 Kopeken höher als am Vortag.

Udinform.com

Die Ergebnisse der Handelssitzung vom 7. Januar werden am Abend veröffentlicht.

Der offizielle Euro-Wechselkurs wird in Abhängigkeit vom Wert der Währung der Eurozone gegenüber dem Dollar auf dem internationalen Markt festgelegt, da der Dollar der Wechselkurs auf dem ukrainischen Markt bleibt.

Weitere Informationen darüber, wie und warum sich der Dollar und der Euro im Jahr 2025 verändert haben und was vom Wechselkurs im Jahr 2026 zu erwarten ist, lesen Sie in dem Artikel „Wie wird der Dollarkurs in der Ukraine im Jahr 2026 sein und was droht der Hrywnja“ von RBC Ukraine.