Die Nationalbank wird die Kontrolle der Bargeldqualität verstärken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Nationalbank der Ukraine beabsichtigt, die Kontrolle über die Qualität des im Umlauf befindlichen Bargeldes zu verstärken.

Dies geht aus einer Mitteilung der Nationalbank der Ukraine hervor.

Zu diesem Zweck plant die Regulierungsbehörde, die Fristen und die Häufigkeit der Qualitätskontrolle der im Umlauf befindlichen Hrywnja-Banknoten unter Beteiligung der autorisierten Banken zu regeln.

Dies wird dazu beitragen:

Einer systematischen Bewertung des Zustands des Bargeldes im Umlauf;

Einer schnellen Reaktion auf die Dynamik der Abnutzung von Banknoten im Hinblick auf ihre Nennwerte.