Die Reserven der Ukraine haben ein Rekordniveau erreicht

Im April gingen auf den Konten der Regierung bei der Nationalbank mehr als 6,3 Mrd. Dollar von westlichen Partnern und aus der Platzierung von Staatsanleihen ein.

Nach den Ergebnissen des Monats Mai stiegen die internationalen Reserven der Ukraine den zweiten Monat in Folge und erreichten 46 Mrd. 683 Mio. Dollar. Dies ist ein neuer historischer Rekord, teilte die Nationalbank am Mittwoch, den 7. Mai mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Reserven seit dem 1. Mai um 10,2% oder 4 Milliarden 303 Millionen Dollar gestiegen sind.

„Diese Dynamik ist zum einen auf ein beträchtliches Volumen an Einnahmen von internationalen Partnern und zum anderen auf das kleinste Volumen an Nettoverkäufen von Devisen durch die Nationalbank auf dem Devisenmarkt seit April 2024 zurückzuführen“, heißt es in der Erklärung.

Im Allgemeinen wurde die Dynamik der Reserven durch eine Reihe von Faktoren bestimmt. Insbesondere erhielten die Devisenkonten der Regierung bei der Nationalbank 6 Milliarden 347 Millionen Dollar von westlichen Partnern und der Platzierung von Staatsanleihen in Fremdwährung.

Fast 518 Mio. $ wurden für die Bedienung und Rückzahlung von Staatsschulden in Fremdwährung gezahlt, weitere 82,1 Mio. $ wurden an den IWF gezahlt.

Auch im April ging der Nettoverkauf von Devisen durch die Nationalbank im Vergleich zum März um 17,1% zurück – die Regulierungsbehörde verkaufte 2,2 Mrd. $ am Devisenmarkt und kaufte 17,5 Mio. $ an Reserven.

Darüber hinaus stiegen die Reserven durch die Neubewertung von Finanzinstrumenten (aufgrund von Marktwert- und Wechselkursänderungen) um 742,5 Millionen Dollar.

„Das derzeitige Volumen der internationalen Reserven ermöglicht die Finanzierung von 5,6 Monaten zukünftiger Importe“, fasst die Nationalbank zusammen.