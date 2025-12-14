Selenskyj erzählte, wie die Ukraine an der Freilassung von politischen Gefangenen in Belarus beteiligt war

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine und Weißrussland haben auf der Ebene der Geheimdienste über die Verlegung politischer Gefangener kommuniziert.

Laut RBK Ukrajina sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dies in einem Medieninterview.

„Die Länder haben auf der Ebene der Geheimdienste kommuniziert. Dann wandte sich der Chef des Hauptnachrichtendienstes, Kyrylo Budanow, an mich und sagte, dass Weißrussland bereit sei, politische Gefangene auszuliefern“, so Selenskyj.

Ihm zufolge wollte Belarus die politischen Gefangenen nicht über ein bestimmtes EU-Land ausliefern, sondern war bereit, sie über die Ukraine zu überstellen.

Ich sagte: „Natürlich unterstützen wir das, wir sind bereit, das zu akzeptieren, denn die Frage der politischen Gefangenen ist wichtig. Es gibt dort Bürger der Ukraine, und natürlich müssen wir sowohl unsere eigenen als auch belarussische politische Gefangene aufnehmen. So treffen wir Entscheidungen in Belarus“, sagte der Präsident.

