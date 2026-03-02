Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Internationale Paralympische Komitee hat das Design der Paradeuniformen der Athleten als zu politisch bezeichnet.

Der ukrainischen Mannschaft wurde bei den Winter-Paralympics die Verwendung von Paradeuniformen untersagt, auf denen die Karte der Ukraine in ihren allgemein anerkannten Grenzen abgebildet ist. Dies teilte der Präsident des Nationalen Paralympischen Komitees der Ukraine, Valery Sushkevich, in einem Interview mit Ukrinform mit.

Ihm zufolge hat das Internationale Paralympische Komitee das Design als zu politisch bezeichnet. Paralympioniken dürfen keine Elemente der nationalen Identität wie die Worte der Hymne oder die Umrisse der Grenzen verwenden.

Sushkevich merkte an, dass das NPK bei der Vorbereitung der Uniform „Radikalität“ gezeigt habe, was damit zu erklären sei, dass es nach den Sommerspielen in Paris 2024 zu einer „Eskalation der Loyalität gegenüber Russland“ gekommen sei. In Italien wurde den Nationalmannschaften der Russischen Föderation und ihres Satellitenstaates Belarus zum ersten Mal seit 2014 erlaubt, unter ihrer eigenen Flagge anzutreten.

„Die Verantwortlichen der Paralympics achten darauf, dass die Ukraine sich nicht als Land ohne Besatzung präsentieren kann und dass sie in dieser Form gegen das Aggressorland kämpfen wird“, äußerte sich Sushkevich besorgt.

Aufgrund des Verbots musste das Paralympische Komitee dringend andere Trikots nach Italien transportieren. Die Winterspiele 2026 beginnen bereits am 6. März, die Ukraine ist mit 25 Para-Athleten und 10 Blindenführern vertreten.

Die Ukraine hat eine Rekordzahl an Anmeldungen für die Paralympics 2026 eingereicht.