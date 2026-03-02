In der Ukraine ist die Nachfrage nach Neuwagen zurückgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Seit Jahresbeginn wurden im Land insgesamt 9.500 neue Personenkraftwagen verkauft, was einem Anstieg von 4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im Februar erwarben die Ukrainer etwa 4.400 neue Personenkraftwagen. Dies entspricht einem Rückgang von 10 % gegenüber Februar letzten Jahres, und im Vergleich zum Januar sank die Nachfrage um 15 %, wie UkrAwtoProm mitteilt.

Die beliebteste Marke des Monats war die japanische TOYOTA, deren Autoverkäufe im Vergleich zum Februar letzten Jahres um 8 % gestiegen sind.

In die TOP 10 des Monats kamen:

TOYOTA – 854 Einheiten (+8 % gegenüber Februar 2025); SKODA – 402 Einheiten (-4 %); RENAULT – 373 Einheiten (-4 %); VOLKSWAGEN – 285 Einheiten (-12 %); HYUNDAI – 260 Einheiten (+60 %); MAZDA – 256 Einheiten (+75 %); BMW – 212 Einheiten (-42 %); SUZUKI – 166 Einheiten (-33 %); NISSAN – 142 Einheiten (-22 %); LEXUS – 126 Einheiten (+56 %). Der Bestseller des Monats war der Crossover TOYOTA RAV -4.

