Elektroautos verdrängen Benzin- und Dieselfahrzeuge vom ukrainischen Markt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die beliebtesten Modelle in der Ukraine sind die mit Benzinmotor, die im August 32,3% der Neuwagenverkäufe ausmachten, verglichen mit 40,8% im letzten Jahr.

Dies wurde von UkrAwtoProm berichtet.

An zweiter Stelle stehen Elektrofahrzeuge, deren Anteil von 14,3% auf 27,9% gestiegen ist.

Der Anteil der Hybridfahrzeuge stieg von 22,4% im August letzten Jahres auf 23,4% des Marktes.

Der Anteil der Dieselfahrzeuge ging im Laufe des Jahres von 22,1% auf 16,2% zurück.

Wie im Vorjahr machten CNG-Fahrzeuge weniger als 1% der Neuwagenverkäufe aus.

Nach Angaben von UkrAwtoProm waren die führenden Segmente wie folgt:

Benziner – HYUNDAI Tucson;

Elektroautos – BYD Song Plus;

Hybrid – TOYOTA RAV-4;

Diesel – RENAULT Duster;

Autos mit Autogas – HYUNDAI.

Zur Wiederholung:

Im August haben Ukrainer und lokale Unternehmen 6,9 Tausend Neuwagen gekauft. Das sind 14,6% weniger als im August 2024 und 7,2% mehr als im Juli.