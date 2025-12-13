Syrskyj gab Einzelheiten zur Verteidigung von Pokrowskoye bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ZSU bleibt der Taktik der aktiven Verteidigung treu und versucht, die operative Situation zu verbessern, sagte der Oberbefehlshaber.

Das ukrainische Militär hält die Verteidigung der Agglomeration Pokrowsko-Mirnohrad trotz des erhöhten Drucks der russischen Besatzungsarmee aufrecht. Dies teilte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Olexander Syrskyj am Samstag, den 13. Dezember in Telegram mit.

Er sagte, er habe einen Arbeitsbesuch bei den militärischen Verwaltungsstellen gemacht, die die Operation in dieser Richtung durchführen, und die Berichte der Kommandeure gehört.

„Die Lage bleibt schwierig. Der Feind versucht, den Druck auf unsere Verteidigungspositionen zu erhöhen und zusätzliche Reserven hierher zu verlegen“, schrieb der Oberbefehlshaber.

Nach den Berichten legte er die Aufgaben für die Kommandeure der Armeekorps und der Einheiten fest, die die Linien in Richtung Pokrowskoje halten. Insbesondere wurden spezifische Schritte festgelegt, um die Verteidigung zu stärken und die Effizienz der Truppenaktionen zu verbessern.

„Es wurden konkrete Schritte zur Stärkung der Verteidigung festgelegt, darunter die Aufrechterhaltung eines stabilen Betriebs wichtiger logistischer Routen, die Erhöhung der Effektivität der Feuerkraft und die Verbesserung der Koordination zwischen den Einheiten“, sagte Syrskyj.

Er fügte hinzu, dass die Streitkräfte der Ukraine weiterhin auf eine aktive Verteidigungstaktik setzen.

„Es geht darum, die operative Situation zu verbessern, lokale Operationen durchzuführen, um den Feind aus bestimmten Gebieten zu vertreiben und Bedingungen für nachfolgende Manöver unserer Streitkräfte zu schaffen“, stellte der Oberbefehlshaber fest und dankte den Verteidigern für ihre Widerstandsfähigkeit und Effektivität bei der Vernichtung der Angreifer.