Ein ukrainischer Soldat wurde getötet, nachdem er von einem "Autoverkauf" angelockt wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Mutter des Soldaten, der einen alten Lada kaufen wollte und spurlos verschwand, wandte sich an die Polizei. Einige Zeit später wurde seine Leiche in einem Wald an der Grenze zwischen den Regionen Kirowohrad und Tscherkassy gefunden.

Die Polizei hat einen Verdächtigen im Zusammenhang mit dem brutalen Mord an einem Soldaten festgenommen. Dies berichtete der stellvertretende Leiter der Nationalen Polizei der Ukraine Andrij Njebytow.

Es wird berichtet, dass die Polizei von der Mutter des Soldaten kontaktiert wurde, der einen alten Lada kaufen wollte und spurlos verschwand. Einige Zeit später wurde seine Leiche in einem Wald an der Grenze der Regionen Kirowohrad und Tscherkassy gefunden.

„Der Verteidiger, der an der Front überlebt hatte, wurde unter dem Vorwand, ein Auto zu verkaufen, in eine Falle gelockt und von einem vorbestraften 50-jährigen Mann aus Kirowohradshchina kaltblütig erschossen, um an Geld zu kommen. Im Jahr 2017 wurde er bereits wegen illegalen Waffenbesitzes strafrechtlich zur Verantwortung gezogen (er trug eine Pistole „zur Selbstverteidigung und zum Nachdenken über einen hypothetischen Angriff“). Letztendlich wurde er nie angegriffen, aber er hat die Waffe bereits für Raub und Mord benutzt“, schreibt Njebytow.

Wir erinnern daran, dass das Bezirksgericht Krasnogvardeisky von Dnipro im April 2024 einen Wehrpflichtigen zu lebenslanger Haft verurteilt hat, der im Januar 2022 eine Schießerei im südlichen Maschinenbaubetrieb begangen hatte.

Das Berufungsgericht von Dnipro bestätigte die lebenslange Freiheitsstrafe gegen den Soldaten.

Der Oberste Gerichtshof bestätigte die lebenslange Haftstrafe für den Soldaten.