Das russische Außenministerium hat erklärt, dass die Ukraine angeblich die Residenz des russischen Staatschefs Wladimir Putin in der Nacht zum Montag angegriffen hat und dass sie „ihre Verhandlungsposition revidieren“ wird.

Russische Staatsmedien zitieren den russischen Außenminister Sergej Lawrow mit den Worten

Lawrow sagte, dass die Ukraine am Montagabend angeblich Putins Residenz in der Region Nowgorod (wahrscheinlich die Valdai-Residenz) mit 91 Kampfdrohnen angegriffen hat. Die Luftabwehr hat angeblich alle Drohnen zerstört. Gleichzeitig sagte Lawrow, dass „Russlands Verhandlungsposition überprüft wird", aber Russland angeblich nicht die Absicht hat, sich aus dem Verhandlungsprozess mit den USA über die Ukraine zurückzuziehen.

Ihm zufolge werden diese Aktionen auch nicht unbeantwortet bleiben und die Ziele für die Vergeltungsschläge und der Zeitpunkt ihres Einsatzes durch die russischen Streitkräfte sind festgelegt worden.

Hintergrund:

Am Montag, den 29. Dezember, sagte Putin, dass Russland die Ziele der „Besonderen Militäroperation“, wie die russische Propaganda den Krieg gegen die Ukraine nennt, weiterhin „in Übereinstimmung mit den Plänen und Absichten des Generalstabs“ erreichen wird.