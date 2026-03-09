Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bei einem Raketenangriff der ukrainischen Streitkräfte auf den Flughafen von Donezk wurden Mitarbeiter des russischen Drohnenwerks Alabuga verletzt.

Bei einem Raketenangriff der ukrainischen Streitkräfte auf das Lager „Shakhedov“ am Flughafen Donezk wurden Mitarbeiter des russischen Werks Alabuga verletzt, darunter auch der Chefingenieur. Dies berichtet der Telegram-Kanal ASTRA unter Berufung auf Quellen im russischen Katastrophenschutzministerium.

Das Lager befand sich im neuen Terminal des zerstörten Flughafens. Von der ukrainischen Armee veröffentlichte Drohnenaufnahmen bestätigen die Detonation von Munition.

Bei dem Angriff wurden mehrere Mitarbeiter der Sonderwirtschaftszone Alabuga – einem Werk in Tatarstan, Russland, wo „Schaheds“ hergestellt werden – verletzt. Unter ihnen befanden sich der Chefingenieur aus Naberezhnye Chelny, ein Bauarbeiter aus der Region Orlowo und ein Motorist aus der Region Stawropol.

Außerdem wurden vier Angreifer aus der UAV-Brigade „Grom kaskad“ verletzt. Der Initiator der Gründung der Brigade „Grom kaskad“ ist Dmitri Sablin, Abgeordneter der Staatsduma der Russischen Föderation aus der Fraktion „Einiges Russland“. Diese Einheit gilt als „Eliteeinheit“ – dort „dienten“ Abgeordnete der Staatsduma und regionaler gesetzgebender Versammlungen. Zur Erinnerung: Am 7. März haben die Streitkräfte der Ukraine ein Munitionslager und Drohnen vom Typ „Schahed“ in einem umgebauten Stützpunkt der russischen Truppen am Flughafen Donezk getroffen. Das ukrainische Militär führte den Angriff mit ATACMS- und SCALP-Raketen durch.