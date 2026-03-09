Die Russische Föderation hat mit ballistischen Raketen und 197 Drohnen angegriffen: Die Luftabwehr hat über 160 Drohnen abgeschossen, es gibt Treffer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 9. März wehrte die Ukraine einen Angriff der Russischen Föderation ab: 161 Drohnen wurden abgeschossen, Treffer an acht Orten wurden registriert.

In der Nacht zum 9. März griffen die russischen Invasoren mit zwei ballistischen Raketen vom Typ „Iskander-M“ sowie 197 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und anderen Typen an, darunter etwa 120 Schahed-Drohnen.

Quelle: Kommando der Luftstreitkräfte

Details: Nach vorläufigen Angaben wurden bis 8:00 Uhr 161 feindliche UAVs vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und andere Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes durch die Luftabwehr abgeschossen und zerstört.

Es wurden zwei Raketentreffer und 36 Angriffsdrohnen an acht Orten sowie der Absturz von abgeschossenen Drohnen (Trümmern) an einem Ort registriert.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, den Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Der Angriff dauert an, im Luftraum befinden sich mehrere feindliche UAVs.