Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Russen ändern ihre Pläne nicht, sondern verschieben sie lediglich. Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, erklärte, dass die Verteidigungskräfte im Süden 435 Quadratkilometer Territorium unter ihre Kontrolle zurückgebracht hätten. Damit vereitelt Kiew die Pläne der Russischen Föderation in dieser Region.
Wie RBK Ukrajina berichtet, sagte der Staatschef dies bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rob Jetten in Kiew.
