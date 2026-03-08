Russische Streitkräfte haben gezielt Rettungskräfte während der Brandbekämpfung in der Region Charkiw angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 8. März haben russische Streitkräfte gezielt Rettungskräfte der Staatlichen Katastrophenschutzbehörde während ihrer Arbeit in der Region Charkiw angegriffen.

Quelle: Staatliche Rettungsdienstbehörde

Details: Es wird berichtet, dass russische Truppen in der Nacht mit Drohnen den Wohngebiet des Dorfes Velyka Babka im Bezirk Tschuhujiw angegriffen haben.

Durch den Treffer brach in einem Privathaus ein Feuer aus, drei Zivilisten wurden verletzt.

Als die Rettungskräfte eintrafen, um das Feuer zu löschen, griff der Feind gezielt mit einer Drohne das Feuerwehrauto an.

Das Feuerwehrauto wurde jedoch vollständig zerstört, die Rettungskräfte befanden sich jedoch in einem Schutzraum und blieben unverletzt.

Zur Erinnerung: Am Samstagnachmittag griffen die Russen in der Region Mykolajiw einen Krankenwagen mit einer FPV-Drohne an, wobei der Fahrer und eine Ärztin verletzt wurden.