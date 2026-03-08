Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Außenminister betonte, dass diese Gelder den ukrainischen Steuerzahlern gehören. Die Ukraine fordert die unverzügliche Rückgabe der Gelder und Edelmetalle, die die ungarischen Behörden unrechtmäßig von den Inkassobeauftragten der Oschtschadbank beschlagnahmt haben.

Dies wurde laut RBK Ukrajina vom ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha bekannt gegeben.