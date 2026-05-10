Selenskyj: Putin sagt, er sei endlich bereit für echte Treffen – wir haben ihn dazu bewegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass der russische Präsident Wladimir Putin „endlich bereit für echte Treffen“ sei und dass man ein Format für ein solches Treffen finden und den Krieg beenden müsse.

Quelle: : Selenskyj in einer Ansprache am Sonntagabend

Zitat: : „Putin sagt nun selbst, dass er endlich bereit für echte Treffen ist – wir haben ihn ein wenig dazu angestupst, und wir haben uns schon lange auf diese Treffen vorbereitet, daher muss ein Format gefunden werden.

Wir müssen diesen Krieg beenden – und die Sicherheit zuverlässig gewährleisten.“

Vorgeschichte: Putin erklärte bei einer Pressekonferenz am 9. Mai, dass Selenskyj nach Moskau kommen könne, wenn er ein Treffen wünsche.

„Man kann sich auch in einem Drittland treffen, aber nur dann, wenn endgültige Vereinbarungen über einen Friedensvertrag erzielt werden, der auf eine langfristige historische Perspektive ausgerichtet sein muss, … das muss der endgültige Schlusspunkt sein“, sagte der russische Präsident.

Zuvor hatte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha erklärt, dass Kiew jedem Ort für ein mögliches Treffen zwischen Selenskyj und Putin zustimmen werde, außer in Russland oder Weißrussland.