Das Außenministerium hat sich zu dem Schreiben von Selenskyj an Putin geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Ukraine unterbreitet einen ernsthaften und substanziellen Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Dieser enthält konkrete Schritte sowie eine Einladung zu einem persönlichen Treffen.

Die Ukraine wird den Brief von Präsident Wolodymyr Selenskyj an Kremlchef Wladimir Putin mit dem Vorschlag zur Beendigung des Krieges offiziell über diplomatische Kanäle übermitteln. Dies teilte Außenminister Andrij Sybiha am Donnerstag, dem 4. Juni, in den sozialen Netzwerken mit.

„Dieser offene Brief ist ein ernsthaftes und substanzielles Angebot zur Beendigung des Krieges. Es wurde direkt vom Präsidenten der Ukraine an den Präsidenten der Russischen Föderation gerichtet. Mit konkreten Schritten und einer Einladung zu einem persönlichen Treffen. Wir übermitteln diesen Brief zudem offiziell auf diplomatischem Wege“, erklärte Sybiha.

Er fügte hinzu, dass die Ukraine eine substanzielle Antwort auf diesen Vorschlag erwarte.

„Es ist an der Zeit, den Krieg zu beenden. Es ist an der Zeit, sich für den Frieden zu entscheiden“, fasste der Außenminister zusammen.

Zur Erinnerung: Selenskyj hatte Putin in einem offenen Brief vorgeschlagen, einen Termin zu vereinbaren und sich zu treffen, um den Krieg zu beenden. Der ukrainische Präsident forderte den russischen Staatschef auf, den Krieg nicht bis in die Jahre 2027 und 2028 fortzusetzen.

Selenskyj wandte sich mit einem Vorschlag an Putin