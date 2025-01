Ingenieure von DTEK stellen nach feindlichen Angriffen den Strom für die Bewohner der Frontregionen wieder her, DTEK

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Energietechniker von DTEK haben die Stromversorgung von 2,2 Tausend Familien in den Oblasten Dnipropetrowska und Donezk wiederhergestellt, nachdem sie in den letzten 24 Stunden unter feindlichen Beschuss geraten waren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von DTEK.

Es wird festgestellt, dass die feindlichen Angriffe auf die Region Dnipropetrowsk nicht aufhören. Der Süden der Region, nahe der Frontlinie, ist besonders betroffen. Am 6. Januar konnten die Techniker dort die Stromversorgung für 1,6 Tausend Haushalte wiederherstellen.

Auch die Region Donezk ist weiterhin ständigem Artilleriebeschuss, Raketen-, Drohnen- und Luftangriffen ausgesetzt. Die Lage in der Region ist weiterhin sehr schwierig. Trotz der Gefahr ist es den Stromtechnikern gestern gelungen, die Stromversorgung in den Häusern von über 600 Familien in der Frontregion wiederherzustellen.

Die Reparaturteams von DTEK haben in einigen Siedlungen in der Nähe der Kampfzone dutzende Male die Stromversorgung wiederhergestellt und tun dies trotz der Gefahr und des Beschusses auch weiterhin.