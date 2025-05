Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Auch in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Donezk werden Schüler und Angestellte der Verwaltungen gezwungen, die Übertragung aus Moskau zu sehen.

In den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Donezk zwingen die russischen Invasoren Schüler, Studenten und Angestellte der Verwaltungen, die Übertragung der Parade in Moskau zu sehen. Dies berichtet das Zentrum für Nationalen Widerstand.

In Schulen – obligatorisches Anschauen für die jüngeren Klassen. In Institutionen – Listen von „Geschenken“ für die Massen. In den Städten – ein aufgezwungenes Bild der „Sieghaftigkeit“.

„Die Propaganda des Kremls kaschiert Diebstahl, zerstörte Häuser und verlorene Freiheit mit Mythen über die ‚Größe des Imperiums‘. Das Zentrum für Nationalen Widerstand erinnert uns daran, dass die Zukunft nicht in Paraden liegt. Die Zukunft liegt in der Freiheit“, heißt es im Zentrum für Nationalen Widerstand.

Wir erinnern daran, dass Russland 29 ausländische Staatsoberhäupter empfangen wird, die am 9. Mai zur Parade nach Moskau kommen werden. Das Außenministerium der Ukraine erklärte, dass die Teilnahme ausländischer Soldaten an der Parade am 9. Mai auf dem Roten Platz in Moskau inakzeptabel ist. Xi ist auf Reisen und bereitet Provokationen vor. Parade in Moskau