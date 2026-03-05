Im Ring Drohne: Die Russische Föderation führt massive Angriffe auf Krywyj Rih durch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Stadt werden Brände und Zerstörungen an Infrastruktureinrichtungen gemeldet, wie lokale Telegram-Kanäle berichten.

In der Nacht zum Donnerstag, dem 5. März, führte Russland einen massiven Angriff auf Krywyj Rih durch, wobei etwa drei Dutzend Drohnen eingesetzt wurden, die die Stadt „einkesselten” und von allen Seiten umzingelten. Unter Beschuss stehen die Stadtteile Schewtschenkowskij und die nördlichen Stadtteile. Dies teilte der Vorsitzende des Verteidigungsrates der Stadt, Alexander Wilkul, auf seinem Telegram-Kanal und lokalen Kanälen mit.

„Eine Reihe von Explosionen. Der massive Angriff auf die Stadt dauert an. Bitte schützen Sie sich und Ihre Angehörigen“, schrieb der Bürgermeister.

Laut Berichten lokaler Medien sind über der Stadt Explosionen zu hören und helle Blitze am Himmel zu sehen.

Wie der Blogger Timofej Kucher mitteilte, sind erneut die Energieversorgung und mehrere weitere Infrastruktureinrichtungen im Visier der Russen. Es wurde der Absturz von Trümmern in der Nähe ziviler Infrastruktureinrichtungen registriert, Angaben zu Opfern werden noch präzisiert.

In einigen Stadtteilen ist der Strom ausgefallen, es gibt Brände und Zerstörungen an Infrastruktureinrichtungen, wie in den sozialen Netzwerken berichtet wird.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum Montag, dem 2. März, griffen etwa fünfzehn russische Drohnen Krywyj Rih an. Dies wurde von Beobachtungskanälen und den Stadtbehörden gemeldet.