Die Mehrwertsteuer für Einzelunternehmer wird nicht abgeschafft, jedoch werden die Bedingungen geändert, so Swyrydenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Mehrwertsteuer bleibt bestehen, betrifft jedoch die Mehrheit der Unternehmer nicht. Die Regierung plant nicht, die obligatorische Registrierung von Einzelunternehmern als Mehrwertsteuerzahler abzuschaffen. Die Bedingungen könnten sich jedoch ändern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Antwort der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko auf eine Petition.