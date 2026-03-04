Nächtlicher Angriff: 19 Drohnen wurden an 15 Standorten registriert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Luftabwehr hat 129 feindliche Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen bzw. bekämpft.

In der Nacht zum 4. März griffen russische Truppen die Ukraine mit 149 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und anderen Typen an, darunter etwa 100 „Schaheds“. Dies teilten die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte mit.

Der Angriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und unbemannten Systemen sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 08:30 Uhr 129 feindliche Drohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und andere Drohnentypen im Norden, Süden und Osten des Landes durch die Luftabwehr abgeschossen/abgewehrt.

Es wurden 19 Treffer von Angriffsdrohnen an 15 Orten sowie der Absturz von abgeschossenen Drohnen (Wrackteile) an einem Ort registriert. Der Angriff dauert an, mehrere russische Drohnen befinden sich im Luftraum. Wir erinnern daran, dass der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, mitteilte, dass im Februar in Kiew und Umgebung mehr als 70 % der russischen Angriffsdrohnen vom Typ „Schahed“ durch Abfangdrohnen zerstört wurden. Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj wird derzeit an der Verbesserung der Abfangdrohnen gearbeitet.