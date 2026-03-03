Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Anstatt die Einheit der Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte mit der erforderlichen Ausrüstung zu versorgen, hat der Soldat diese verkauft.

In der Region Kiew wurde der Kommandant eines Zuges einer Militäreinheit der Luftstreitkräfte der ukrainischen Armee entlarvt, der Technik unterschlagen hatte, die für den Kampfeinsatz und die Sicherung des Luftraums der Region verwendet wurde. Dies teilte die Pressestelle des Staatlichen Ermittlungsbüros am Dienstag, dem 3. März, mit.

Anstatt die Einheit mit der notwendigen Ausrüstung zu versorgen, verkaufte der Soldat diese. Zu den unterschlagenen Gegenständen gehörten stationäre Computer, Monitore verschiedener Größen und Tablets mit Zugang zum mobilen Internet. Diese Ausrüstung sollte von mobilen Gruppen zur Abwehr von Angriffen der Russischen Föderation verwendet werden.

Dem Soldaten wurde mitgeteilt, dass er unter Verdacht steht, unter Ausnutzung seiner dienstlichen Stellung während des Kriegsrechts militärisches Eigentum an sich genommen zu haben. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Freiheitsentzug. Zur Erinnerung: In der Region Donezk verschickte ein Pionier von der Front Waffen und Sprengstoff per Post nach Charkiw. Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten fast 300 gefährliche Waffen. In der Region Schytomyr versuchte ein Mobilisierter, sich seine Desertion „erkaufen“ zu können. Nun drohen ihm bis zu 12 Jahre Freiheitsentzug.