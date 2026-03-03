Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Belarus beteiligt sich gemeinsam mit Russland aktiv an der illegalen Ausfuhr von Agrarprodukten aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine unter Umgehung internationaler Sanktionen.

Dies berichtet das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation (ZBD) beim Rat für Nationale Sicherheit und Verteidigung der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass allein im Jahr 2025 mehr als 2 Millionen Tonnen Getreide aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine exportiert wurden.

„Nach Angaben der Untersuchungen der Vereinigung ehemaliger Mitarbeiter der belarussischen Sicherheitskräfte BELPOL exportieren Unternehmen, die mit dem ehemaligen Leiter des belarussischen Innenministeriums V. Naumov in Verbindung stehen, aktiv Raps und Sonnenblumen aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine. In belarussischen Betrieben wird das gestohlene Rohmaterial mit lokalem Rohmaterial gemischt und unter dem Label „Hergestellt in Belarus“ legalisiert“, heißt es in der Mitteilung.

Das ZPD ist der Ansicht, dass solche Praktiken möglich sind, da die Sanktionen kein direktes Verbot für den Import von Agrarprodukten aus Belarus enthalten.