Selenskyj forderte die Beschlagnahmung von „Schatten“-Tankern der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Selenskyj forderte die EU auf, die Gesetzgebung zu modernisieren, um Tanker aus der „Schattenflotte“ Russlands zu beschlagnahmen.

Dies teilte der Präsident in X mit.

„Belgien hat gestern Abend die entschiedene Entscheidung getroffen, einen Tanker aus der Schattenflotte Russlands zu beschlagnahmen.

Dieses Schiff stand bereits seit langem unter Sanktionen der USA, der EU und Großbritanniens, transportierte jedoch weiterhin illegal russisches Öl unter falscher Flagge und mit gefälschten Dokumenten“, schrieb Selenskyj.

Der Präsident dankte auch Frankreich für die „Unterstützung der Operation“.

Selenskyj forderte die EU außerdem auf, russische Tanker, die illegal Öl transportieren, zu beschlagnahmen.

„Es ist auch wichtig, die europäischen Rechtsvorschriften zu modernisieren, damit Tanker, die russisches Öl transportieren, nicht nur angehalten, sondern beschlagnahmt werden und ihr Öl zur Gewährleistung der Sicherheit Europas verwendet wird“, fügte er hinzu.