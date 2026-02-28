Netanjahu: Es gibt Anzeichen dafür, dass der oberste Führer des Iran nicht mehr am Leben ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Netanjahu äußerte sich zu den Anzeichen für den Tod von Chamenei und forderte die Iraner zu Protesten auf, um das Regime zu stürzen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, es gebe zahlreiche Anzeichen dafür, dass der oberste Führer des Iran, Khamenei, nicht mehr am Leben sei.

Quelle: Videoansprache von Netanjahu, BBC News

Details: Insbesondere sagte er, dass es immer mehr Anzeichen dafür gebe, dass der oberste Führer des Iran, Ali Khamenei, „nicht mehr da“ sei. Er bezeichnete ihn auch als Diktator.

Netanjahu forderte die Iraner auf, „massiv auf die Straße zu gehen“, um das Regime zu stürzen.

Seinen Worten zufolge würden die Angriffe ihnen helfen, „sich von der Tyrannei zu befreien“. Außerdem kündigte er für die nächsten Tage Angriffe auf Tausende von Zielen an.

Er erklärte, dass sie eine „einzigartige Chance“ hätten, das iranische Regime zu stürzen: „Gehen Sie massenhaft auf die Straße“ und „tun Sie Ihre Pflicht“.

Der israelische Ministerpräsident fügte hinzu, dass „es Zeit ist, sich zu vereinen“ und „sich für eine historische Mission zusammenzuschließen“.

Er beendete seine Ansprache mit einem Aufruf an die Bürger Israels, die Sicherheitshinweise der Behörden und des Militärs zu befolgen, und fügte hinzu, dass die Operation gegen den Iran „so lange wie nötig“ andauern werde.