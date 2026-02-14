Selenskyj über die Effizienz der ukrainischen Luftabwehr: Wir schießen 90 % der „Schaheds“ ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die ukrainischen Luftabwehrkräfte schießen bereits 90 % der „Schaheds“ ab, mit denen die Russen täglich Städte und Energieanlagen angreifen.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dies während einer Podiumsdiskussion auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

„Jede Nacht haben wir es mit mindestens hundert „Schaheds“ zu tun, manchmal sogar mit 400 bis 500. Wir schießen 90 % davon ab“, sagte Selenskyj.

Außerdem, so sagte er, setzen die ukrainischen Verteidiger neben anderen Instrumenten verschiedene Arten von Abfangjägern ein.

„Zusammen mit unseren Partnern produzieren wir jeden Tag mehr und mehr davon, und wir werden den Punkt erreichen, an dem wir genug produzieren, um die „Schaheds“ für Russland bedeutungslos zu machen. Aber das Schlüsselwort hier lautet „zusammen mit unseren Partnern“, betonte der Präsident.

Selenskyj betonte, dass die Ukraine keine gemeinsame Grenze mit dem Iran habe und nie einen Interessenkonflikt mit dem iranischen Regime gehabt habe.

„Aber die iranischen Drohnen, die sie an Russland verkauft haben, töten Menschen, insbesondere unsere Landsleute, Ukrainer, und zerstören unsere Infrastruktur“, fügte der Präsident hinzu.