Zwei Personen sind infolge russischer Angriffe in der Region Charkiw ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei russischen Angriffen auf die Region Charkiw am 5. und 6. März sind zwei Männer ums Leben gekommen.

Quelle: : Staatsanwaltschaft der Region Charkiw

Wörtlich: : „Nach Angaben der Ermittler griff am 6. März gegen 13:00 Uhr eine feindliche FPV-Drohne das Dorf Zemlyanki im Bezirk Tschuhujiw an. Ein 70-jähriger Mann kam ums Leben.

Darüber hinaus griff gegen 16:30 Uhr eine russische Drohne (voraussichtlich vom Typ „Gerbera“) das Dorf Kamjaja Jaruga im Bezirk Tschugujow an. Häuser und Wirtschaftsgebäude wurden beschädigt. Informationen über Opfer liegen nicht vor.“

Details: Es wurde außerdem festgestellt, dass am 5. März gegen 10:20 Uhr eine Drohne die Siedlung Kupjansk-Wuzlovy im Bezirk Kupjansk getroffen hat. Ein 65-jähriger Mann kam ums Leben.