Die Regierung hat 3 Milliarden für die Förderung der Wissenschaft bereitgestellt: Wofür werden die Mittel verwendet?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung hat die Verteilung der Mittel zur Finanzierung von wissenschaftlichen Einrichtungen und Forschungsprojekten an Universitäten beschlossen.

Dies gab Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko bekannt.

Sie betonte, dass das wichtigste Kriterium die Effizienz sei. Die Höhe der Grundfinanzierung wird auf der Grundlage der Ergebnisse der staatlichen Zertifizierung festgelegt.

„Insgesamt stellen wir mehr als 3 Milliarden Hrywnja für die Entwicklung der Wissenschaft bereit – in drei Hauptbereichen: Förderung von wissenschaftlichen und wissenschaftlich-pädagogischen Mitarbeitern, Entwicklung der Forschungsinfrastruktur und moderner Ausrüstung sowie institutionelle Entwicklung“, erklärte die Regierungschefin.

Ihren Angaben zufolge erhalten 246 führende wissenschaftliche Einrichtungen und Hochschulen auf der Grundlage der Ergebnisse der staatlichen Zertifizierung eine Grundfinanzierung. Über 50.000 Wissenschaftler erhalten erstmals eine zusätzliche Zulage zu ihrem Gehalt als Anerkennung für die Ergebnisse der Arbeit ihrer Einrichtungen.

Die meisten Mittel erhalten Einrichtungen und Universitäten in den wichtigsten Wissenschaftszentren des Landes – Kiew, Charkiw, Lemberg, Dnipro und Sumy, wo ein Großteil der Forschungsinfrastruktur und der wissenschaftlichen Teams konzentriert ist, so Swyrydenko.