Tod eines Soldaten in der Region Dnipropetrowsk: Das Büro des Ombudsmanns hat eine Untersuchung der Umstände angekündigt

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Büro des Militär-Ombudsmanns hat aufgrund einer Beschwerde der Angehörigen des Soldaten Witalij Saltan eine Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob ihm möglicherweise keine rechtzeitige medizinische Hilfe geleistet wurde.

Quelle: Militär-Ombudsfrau Olga Reschetilowa in einem Kommentar für Ukrajinska Prawda

Direktes Zitat: „Das Büro des Militär-Ombudsmanns hat eine Beschwerde von Angehörigen des verstorbenen Soldaten erhalten, wonach ihm keine rechtzeitige medizinische Hilfe geleistet worden sei. Wir haben eine Untersuchung angeordnet, die derzeit noch andauert.“

Details: Reshetilova fügte hinzu, dass die Behörde die Beschwerde parallel an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet habe, da die beschriebenen Umstände Anzeichen einer Straftat enthalten könnten.

Nach Angaben der Zeitung „Kirowohradska Pravda“ wurde Witalij Saltan am 26. Januar mobilisiert und am nächsten Tag zur Ausbildung zur 425. Brigade „Skelya“ in Kamensk, Dnipropetrowsk, geschickt.

Wie die Zeitung schreibt, erkrankte er während der Ausbildung. Seine Angehörigen behaupten, dass er eine Woche lang hohes Fieber hatte, jedoch wurde ihm ihrer Aussage nach nicht rechtzeitig ein Krankenhausplatz zur Verfügung gestellt.

Nach Informationen der Zeitung „Kirowohradska Pravda“ wurde der Mann am 15. Februar mit der Diagnose „Lungenentzündung“ in die Intensivstation des städtischen Krankenhauses Nr. 7 in Kamenskij gebracht und verstarb am 22. Februar. Die offizielle Todesmeldung erhielt die Familie am 26. Februar.

Es wird auch berichtet, dass die Angehörigen Anzeige bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft erstattet haben und auf einer erneuten gerichtsmedizinischen Untersuchung bestehen.

Ukrajinska Prawda wandte sich an die 425. Brigade „Skelia“ mit der Bitte um eine Stellungnahme, erhielt jedoch bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort.