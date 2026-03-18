Eine russische Drohne hat die Hauptverwaltung des Sicherheitsdienstes der Ukraine in der Oblast Lemberg angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Abend des 18. März griff eine russische Drohne Lemberg an: Das Gebäude der Hauptverwaltung des Sicherheitsdienstes der Ukraine wurde beschädigt.

Quelle: : Maxym Kozytskyj, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Lemberg

Zitat: : „Während des Luftalarms griff eine feindliche Drohne Lemberg an.

Nach vorläufigen Angaben gab es keine Verletzten. Alle zuständigen Dienste sind am Ort des Einschlags im Einsatz.“

Details: : Vor dem Angriff hatte Kozytskyj mitgeteilt, dass für Lemberg aufgrund einer Drohne am Himmel erhöhte Gefahr bestehe.

Aktualisierung: Später fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung hinzu, dass die Drohne die Hauptverwaltung des Sicherheitsdienstes der Ukraine in der Region Lemberg angegriffen habe. Es gibt Zerstörungen.

Außerdem werden in Lemberg Trümmerteile der Drohne gefunden.

Was vorausging: .*

Am Abend des 18. März griff die Russische Föderation eine Energieinfrastrukturanlage in der Nähe von Nowowolynsk an: 30.000 Verbraucher waren ohne Stromversorgung.