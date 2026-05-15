In Lemberg wurden die Fahrpreise erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Bereits ab morgen wird der Fahrpreis in allen öffentlichen Verkehrsmitteln der Stadt auf 30 Hrywnja angehoben.

In Lemberg werden die Fahrpreise im gesamten öffentlichen Nahverkehr ab dem 16. Mai auf 30 Hrywnja steigen. Dies teilte der Stadtrat am Freitag mit.

Die neuen Tarife lauten wie folgt:

Die Kosten für die Beförderung von Gepäck betragen bei bargeldloser Zahlung 23 Hrywnja und bei Barzahlung 30 Hrywnja.

Studentenabonnement für alle Verkehrsmittel – 575 Hrywnja, allgemeines Abonnement für alle Verkehrsmittel – 1150 Hrywnja.

Der Stadtrat wies darauf hin, dass die Strafe für Schwarzfahren 520 Hrywnja beträgt.

Zudem begründete die Pressestelle die Preiserhöhung damit, dass bei der letzten Preisanpassung im Mai letzten Jahres Dieselkraftstoff etwa 48 Hrywnja pro Liter kostete, heute hingegen bereits über 90 Hrywnja.

Zur Erinnerung: Im öffentlichen Nahverkehr von Kiew steigen die Fahrpreise zum ersten Mal seit acht Jahren.

Zuvor hatte die Kiewer S-Bahn ihre Fahrpreise angepasst. Die nächste Fahrpreiserhöhung steht im Zusammenhang mit der Einführung einer speziellen Bearbeitungsgebühr.