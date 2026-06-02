Selenskyj warnte vor einem neuen Angriff Russlands

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Das derzeitige Ausstattungsniveau der ukrainischen Luftabwehr reiche nicht aus, um einen Großteil der Raketen abzuschießen, erklärte der Präsident.
In dieser Nacht sollten die Ukrainer auf Luftangriffswarnungen achten, da die Russen einen neuen massiven Angriff starten könnten. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videobotschaft am Dienstag, dem 2. Juni. „Wir wissen aus Geheimdienstinformationen, dass es auch in dieser Nacht zu einem massiven Angriff kommen könnte. Bitte, ich bitte Sie inständig, achten Sie auf die Alarmsignale. Alle Partner gemeinsam, alle in Europa müssen weiter daran arbeiten, dass Raketen für unsere Luftabwehr bereitgestellt werden, dass die notwendigen Systeme und lebenswichtigen Geheimdienstinformationen sowie andere Dinge vorhanden sind, die helfen, Menschenleben zu retten“, sagte der Staatschef. Selenskyj merkte an, dass das derzeitige Liefervolumen für unsere Luftabwehr leider nicht ausreicht, um einen wesentlichen Teil der Raketen abzuschießen. „Es ist offensichtlich, dass Europa ein eigenes Raketenabwehrsystem benötigt – in ausreichender Menge und mit ausreichender Stärke, um Schutz vor jeder Bedrohung zu gewährleisten. Es wird Verhandlungen und Treffen geben, die dieses Ziel näherbringen. Heute habe ich den entsprechenden diplomatischen Zeitplan für Juni genehmigt – es wird reg in Bewegung sein“, fügte der Präsident hinzu. Zur Erinnerung: In der Nacht zum 2. Juni führte Russland einen massiven kombinierten Angriff auf die Ukraine durch. Hauptziel des Angriffs war Kiew. Ebenfalls angegriffen wurden Dnipro, Charkiw, Saporischschja, die Region Poltawa und andere Regionen. In Dnipro forderte der Raketenangriff 16 Todesopfer, weitere 42 Menschen wurden verletzt. In Kiew sind 90 Verletzte und sechs Todesopfer infolge des Angriffs der Russischen Föderation bekannt.
Forumsdiskussionen
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Fahre am Sonntag nach Lwiw und will noch am späten Abend einreisen. Hat da jemand Erfahrung wegen der Wartezeiten und ist dann die Weiterfahrt wegen der Sperrstunde nicht möglich ?“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Montag letzte Woche 11 Uhr, komplett, von Schranke zu Schranke in 21 Minuten, optimal. Ansonsten für diesen Zeitpunkt 30 bis max 40 Minuten einplanen“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich schau immer bei ... ... , finde es nicht schlecht, liegt meiner Meinung nach nie KRASS daneben, DIE gemeldeten Zahlen kann man zumindest für eine seriöse Entscheidungsfindung heranziehen.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo Handrij, Bin letzten Freitag am Abend um 22 Uhr ausgereist. In 40 Minuten total, am Freitag! Ich schildere nochmals den Ablauf, damit der optimale Ablauf nachvollziehbar wird. Ankunft vor dem Grenzübergang,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“