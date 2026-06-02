Selenskyj warnte vor einem neuen Angriff Russlands

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das derzeitige Ausstattungsniveau der ukrainischen Luftabwehr reiche nicht aus, um einen Großteil der Raketen abzuschießen, erklärte der Präsident.

In dieser Nacht sollten die Ukrainer auf Luftangriffswarnungen achten, da die Russen einen neuen massiven Angriff starten könnten. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videobotschaft am Dienstag, dem 2. Juni. „Wir wissen aus Geheimdienstinformationen, dass es auch in dieser Nacht zu einem massiven Angriff kommen könnte. Bitte, ich bitte Sie inständig, achten Sie auf die Alarmsignale. Alle Partner gemeinsam, alle in Europa müssen weiter daran arbeiten, dass Raketen für unsere Luftabwehr bereitgestellt werden, dass die notwendigen Systeme und lebenswichtigen Geheimdienstinformationen sowie andere Dinge vorhanden sind, die helfen, Menschenleben zu retten“, sagte der Staatschef. Selenskyj merkte an, dass das derzeitige Liefervolumen für unsere Luftabwehr leider nicht ausreicht, um einen wesentlichen Teil der Raketen abzuschießen. „Es ist offensichtlich, dass Europa ein eigenes Raketenabwehrsystem benötigt – in ausreichender Menge und mit ausreichender Stärke, um Schutz vor jeder Bedrohung zu gewährleisten. Es wird Verhandlungen und Treffen geben, die dieses Ziel näherbringen. Heute habe ich den entsprechenden diplomatischen Zeitplan für Juni genehmigt – es wird reg in Bewegung sein“, fügte der Präsident hinzu. Zur Erinnerung: In der Nacht zum 2. Juni führte Russland einen massiven kombinierten Angriff auf die Ukraine durch. Hauptziel des Angriffs war Kiew. Ebenfalls angegriffen wurden Dnipro, Charkiw, Saporischschja, die Region Poltawa und andere Regionen. In Dnipro forderte der Raketenangriff 16 Todesopfer, weitere 42 Menschen wurden verletzt. In Kiew sind 90 Verletzte und sechs Todesopfer infolge des Angriffs der Russischen Föderation bekannt.