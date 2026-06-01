„Sie drangen durch das Minenfeld in den feindlichen Rücken vor“: Wie „Arthan“ seit vier Jahren „unmögliche Missionen“ durchführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Kämpfer der Einheit wurden etwa ein Dutzend Mal in der besetzten Krim abgesetzt Die Spezialeinheit für aktive Operationen „Artan“ des Hauptnachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine feiert ihren vierten Jahrestag seit ihrer Gründung. Sie erlangte besonderen Ruhm durch äußerst komplexe, erfolgreiche Operationen sowohl an Land als auch im Schwarzen Meer.

RBK Ukrajina berichtet über den Einsatzverlauf der Spezialeinheit „Artan“.