Schmyhal traf sich mit EU-Kommissaren in Brüssel

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Hauptthema war die Finanzierung des ukrainischen Verteidigungssektors. Während des Treffens wurde auch die europäische Initiative Wall of Drones eingehend besprochen.

In Brüssel fand ein Treffen mit dem EU-Kommissar für Verteidigung und Raumfahrt Andrius Kubilius und der EU-Kommissarin für Erweiterung Marta Kos statt. Dies berichtete der Verteidigungsminister der Ukraine Denys Schmyhal.

„Das Hauptthema ist die Finanzierung des ukrainischen Verteidigungssektors. Wir rechnen mit einer gemeinsamen Arbeit, um die Ukraine in die SAFE-Initiative einzubinden, die darauf abzielt, die Entwicklung der europäischen Verteidigungsindustrie zu unterstützen“, sagte er.

Laut Schmyhal wurde den Fragen der Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte zur Unterstützung der Ukraine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Insbesondere wurde die Aussicht auf ein Reparationsdarlehen für die Ukraine erörtert, an dem die EU derzeit arbeitet und das eine Fortsetzung der derzeitigen EU-Makrofinanzhilfe (ERA-Darlehen) sein sollte.

Während des Treffens wurde auch die europäische Initiative der Drohnenmauer eingehend erörtert.

„Die Arbeit an der Roadmap für dieses ehrgeizige Projekt zur Schaffung eines Verteidigungsökosystems, bei dem die Ukraine eine wichtige Komponente sein wird, geht weiter. Mit ihrer einzigartigen Kampferfahrung und ihren entwickelten technologischen Lösungen ist die Ukraine bereit, die Umsetzung der Drohnenmauer gemeinsam mit Partnern zu koordinieren und ihre eigenen bewährten Innovationen einzubringen“, so Schmyhal.

Zuvor hatten die Massenmedien geschrieben, dass sich die EU-Länder nicht auf den Bau der „Drohnenmauer“ einigen konnten, die sie vor von Russland abgeschossenen Drohnen schützen sollte.