Russland griff mit fast 500 Drohnen und Raketen an; an 28 Orten kam es zu Treffern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Luftstreitkräfte haben während des groß angelegten Angriffs der Russischen Föderation auf die Region Kiew am 14. März 460 von 498 Zielen abgewehrt.

In der Nacht zum 14. März führte der Feind einen kombinierten Angriff mit 498 Luftzielen – Drohnen und Raketen – durch, von denen die Luftstreitkräfte 460 als abgeschossen oder neutralisiert meldeten.

Quelle: Luftstreitkräfte

Details: Insbesondere wurden von Russland abgefeuert:

2 „Zirkon“-Anti-Schiffsraketen (1 abgeschossen oder neutralisiert);

UAV

13 ballistische Raketen vom Typ Iskander-M/S-400 (7 abgeschossen oder neutralisiert); 25 „Kalibr“-Marschflugkörper (25 abgeschossen oder neutralisiert); 24 Ch-101-Marschflugkörper (24 abgeschossen oder neutralisiert); 4 gelenkte Luft-Boden-Raketen vom Typ Ch-59/69 (1 abgeschossen oder neutralisiert); – 430s (402 abgeschossen oder neutralisiert). Die Informationen zu vier feindlichen Raketen werden derzeit präzisiert.

Es wurden 6 Raketeneinschläge und 28 Einschläge von Angriffs-UAVs an 11 Orten sowie der Absturz von UAV-Trümmern an 7 Orten registriert.

Nach Angaben der Luftstreitkräfte liegt der Schwerpunkt des Angriffs auf der Region Kiew.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 14. März führten russische Truppen einen massiven Raketen- und Drohnenangriff auf die Region Kiew durch, bei dem vier Menschen ums Leben kamen und mindestens 15 weitere verletzt wurden.