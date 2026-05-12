In der gesamten Ukraine wird es regnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In der Ukraine werden vom 13. bis 15. Mai Regenfälle, Gewitter und Sturmböen bei Temperaturen bis zu +23 °C erwartet. Detaillierte Vorhersage nach Regionen.

Für die nächsten Tage wird in der Ukraine warmes, regnerisches Wetter vorhergesagt, in einigen Regionen sind Gewitter und Sturmböen zu erwarten.

Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Wörtliches Zitat des UGMZ: „Am 13. und 14. Mai kommt es in den meisten Regionen zu kurzzeitigen Regenfällen, am 13. Mai tagsüber in den zentralen und südlichen Regionen sowie am 14. Mai im Nordosten zu Gewittern, stellenweise zu starken Regenfällen und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 15–20 m/s.“

Details: : Nachttemperaturen von 7–14 °C, in den westlichen Regionen 2–8 °C; Tagestemperaturen von 13–19 °C, am 13. Mai am Linken Ufer 18–23 °C. Wind aus Nordwest mit 7–12 m/s.

In Kiew am Mittwoch und Donnerstag mäßiger Regen, nachts 10–12 °C, tagsüber bis zu +17 °C, Wind aus Nordwest mit 5–12 m/s.

Am 15. Mai bleibt es in der Ukraine überwiegend trocken, lediglich im Nordosten des Landes kommt es stellenweise zu kurzzeitigen Regenschauern. Die Temperaturen liegen nachts bei 7–14 °C, tagsüber bei 18–23 °C. Der Wind weht aus Nordwest mit 7–12 m/s.

Am Freitag in der Hauptstadt: nachts Regen, 8–10 °C, tagsüber leichter Regen, bis zu +17 °C, Wind aus Nordwest, 5–10 m/s.