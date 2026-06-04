Sybiha kündigte an, ein neues Kapitel in den Beziehungen zu Ungarn aufzuschlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den Beziehungen zwischen Kiew und Budapest sind bedeutende diplomatische Fortschritte zu verzeichnen. Die Ukraine und Ungarn schlagen ein neues Kapitel in ihren bilateralen Beziehungen auf.

Wie RBK Ukrajina berichtet, schrieb der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha dies in den sozialen Netzwerken X.

Sybiha bedankte sich bei der zyprischen Ratspräsidentschaft „für ihre Führungsrolle bei der Förderung des EU-Beitrittsprozesses der Ukraine“.

„Ich schätze auch die konstruktive Beteiligung Ungarns sehr. Wir schlagen ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen der Ukraine und Ungarn auf – ein Kapitel, das auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und unserer gemeinsamen europäischen Zukunft basiert. Die Ukraine schreitet voran“, erklärte der Minister.

Der Außenminister dankte zudem allen EU-Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission und den EU-Institutionen für ihre unerschütterliche Unterstützung.