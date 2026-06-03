Selenskyj nannte die Bedingung für den Erhalt von Patriot-Raketen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Frage der Finanzierung bleibe eine zentrale Voraussetzung für die Beschleunigung der Lieferungen, erklärte der ukrainische Staatschef.
Die Ukraine hat im Jahr 2025 mit den USA eine Vereinbarung über die Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen und Raketen getroffen, doch nach dem aktuellen Zeitplan können die Lieferungen erst nach 2030 beginnen. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch, dem 3. Juni.
„Die Wartezeit für PAC-2, PAC-3 und Patriot-Systeme beträgt zweifellos Jahre. Wir könnten dieses Paket also erst ab 2030 erhalten. Das war für mich und mein Team nicht akzeptabel. Wir haben diskutiert, welche Alternativen es geben könnte“, merkte er an.
Nach Angaben des Staatsoberhauptes geht es um eine Vereinbarung mit den Ländern zur Änderung der Warteliste. Insbesondere könnte eines der beteiligten Länder der Ukraine seinen Platz in der Warteliste überlassen, damit Kiew die Luftabwehr früher erhält.
Gleichzeitig wies er darauf hin, dass man die Reihenfolge nur durch die Bezahlung des Vertrags erhalten könne.
„Und wir müssen bezahlen. Und wenn wir nur auf das Geld der Partner gesetzt haben, das aber noch nicht da war, oder wenn wir auf europäische Kredite setzen, die noch nicht eingegangen sind, dann müssen wir alles tun, um diesen Vertrag zu bezahlen. Andernfalls werden sie erst im Jahr 2030 geliefert“, erklärte Selenskyj.
Zuvor hatte Wolodymyr Selenskyj auf die unzureichende Produktion von Raketenabwehrsystemen in den USA und die kritische Abhängigkeit der Ukraine von diesen hingewiesen. Seinen Worten zufolge seien „60 bis 65 Raketenabwehrsysteme pro Monat angesichts der aktuellen Herausforderungen ein Tropfen auf den heißen Stein“.
Und letzte Woche sandte Selenskyj einen Brief an US-Präsident Donald Trump und den amerikanischen Kongress bezüglich des Mangels an Luftabwehrsystemen.
Forumsdiskussionen
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Fahre am Sonntag nach Lwiw und will noch am späten Abend einreisen. Hat da jemand Erfahrung wegen der Wartezeiten und ist dann die Weiterfahrt wegen der Sperrstunde nicht möglich ?“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Montag letzte Woche 11 Uhr, komplett, von Schranke zu Schranke in 21 Minuten, optimal. Ansonsten für diesen Zeitpunkt 30 bis max 40 Minuten einplanen“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich schau immer bei ... ... , finde es nicht schlecht, liegt meiner Meinung nach nie KRASS daneben, DIE gemeldeten Zahlen kann man zumindest für eine seriöse Entscheidungsfindung heranziehen.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo Handrij, Bin letzten Freitag am Abend um 22 Uhr ausgereist. In 40 Minuten total, am Freitag! Ich schildere nochmals den Ablauf, damit der optimale Ablauf nachvollziehbar wird. Ankunft vor dem Grenzübergang,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“