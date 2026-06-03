Selenskyj nannte die Bedingung für den Erhalt von Patriot-Raketen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Frage der Finanzierung bleibe eine zentrale Voraussetzung für die Beschleunigung der Lieferungen, erklärte der ukrainische Staatschef.

Die Ukraine hat im Jahr 2025 mit den USA eine Vereinbarung über die Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen und Raketen getroffen, doch nach dem aktuellen Zeitplan können die Lieferungen erst nach 2030 beginnen. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch, dem 3. Juni.

„Die Wartezeit für PAC-2, PAC-3 und Patriot-Systeme beträgt zweifellos Jahre. Wir könnten dieses Paket also erst ab 2030 erhalten. Das war für mich und mein Team nicht akzeptabel. Wir haben diskutiert, welche Alternativen es geben könnte“, merkte er an.

Nach Angaben des Staatsoberhauptes geht es um eine Vereinbarung mit den Ländern zur Änderung der Warteliste. Insbesondere könnte eines der beteiligten Länder der Ukraine seinen Platz in der Warteliste überlassen, damit Kiew die Luftabwehr früher erhält.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass man die Reihenfolge nur durch die Bezahlung des Vertrags erhalten könne.

„Und wir müssen bezahlen. Und wenn wir nur auf das Geld der Partner gesetzt haben, das aber noch nicht da war, oder wenn wir auf europäische Kredite setzen, die noch nicht eingegangen sind, dann müssen wir alles tun, um diesen Vertrag zu bezahlen. Andernfalls werden sie erst im Jahr 2030 geliefert“, erklärte Selenskyj.

Zuvor hatte Wolodymyr Selenskyj auf die unzureichende Produktion von Raketenabwehrsystemen in den USA und die kritische Abhängigkeit der Ukraine von diesen hingewiesen. Seinen Worten zufolge seien „60 bis 65 Raketenabwehrsysteme pro Monat angesichts der aktuellen Herausforderungen ein Tropfen auf den heißen Stein“.

Und letzte Woche sandte Selenskyj einen Brief an US-Präsident Donald Trump und den amerikanischen Kongress bezüglich des Mangels an Luftabwehrsystemen.