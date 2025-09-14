FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Wie kann man einen Frieden in der Ukraine sichern?

Von Fredrik Wesslau

Frontverlauf in der Ukraine mit Stand 13. September 2025Quelle: https://deepstatemap.live

Wie schon vor gut 30 Jahren, stehen Sicherheitsgarantien für die Ukraine erneut auf der Tagesordnung. Nach Treffen mit Wladimir Putin in Alaska und mit Wolodymyr Selenskyj sowie europäischen Staats- und Regierungschefs in Washington zeigt Donald Trump sich für eine Rolle der USA bei der Gewährleistung der Sicherheit der Ukraine offen – etwas, das er zuvor mit dem Argument abgelehnt hatte, dass die Sicherheit der Ukraine in der Verantwortung Europas liege.

Aber worum geht es bei der Diskussion um Sicherheitsgarantien eigentlich? Im Grunde geht es darum, Russland daran zu hindern, einen künftigen Waffenstillstand zu nutzen, um sich neu zu formieren, aufzurüsten und die Ukraine erneut anzugreifen. Nur wenige glauben, dass Moskau in absehbarer Zeit seine imperialistischen Ambitionen aufgibt und dass man sich auf ein russisches Versprechen, die Ukraine nicht wieder anzugreifen, verlassen könnte.

Es gibt gute Gründe, skeptisch zu sein. Russland hat wiederholt seine Versprechen gegenüber der Ukraine gebrochen. So etwa bezüglich des Budapester Memorandums von 1994, in dem Moskau zusammen mit den USA und Großbritannien versprach, die Souveränität der Ukraine zu respektieren. Im Gegenzug dafür verzichtete das Land auf das drittgrößte Kernwaffenarsenal der Welt. In der Ukraine glaubt man aus gutem Grund, dass Russland es niemals gewagt hätte anzugreifen, wenn zumindest ein Teil der Atomwaffen behalten worden wären.

Selenskyj hat signalisiert, dass die Ukraine einen Waffenstillstand akzeptieren würde, der die faktische Kontrolle Russlands über die besetzten Gebiete bestehen lässt. Dafür verlangt Kiew jedoch glaubwürdige Sicherheitsgarantien, die Moskaus Kalkül ändern und Putin zu dem Schluss kommen lassen, dass ein erneuter Angriff in Zukunft zu kostspielig wäre. Ohne Sicherheitsgarantien würde ein Waffenstillstand Russland nur die Möglichkeit verschaffen, die nächste Aggression vorzubereiten.

Anfang des Jahres wurde klar, dass die Trump-Regierung eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht befürwortet und Europa nicht in ihre Vermittlungsversuche einbeziehen will. Daher ergriffen Großbritannien und Frankreich die Initiative, eine Ad-hoc-Koalition europäischer Staaten zu bilden, die bereit sind, Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu übernehmen.

Dieses Bündnis nennt sich heute informell die „Coalition of the Willing”. Dies ist eine Anspielung auf die von den USA angeführte Invasion des Irak im Jahr 2003, bei der sich mehrere europäische Staaten hinter die USA stellten. Die Koalition soll zeigen, dass Europa bereit ist, Verantwortung für europäische Sicherheit zu übernehmen. Innerhalb der Koalition werden verschiedene Arten von Sicherheitsgarantien diskutiert. Diese setzen allerdings einen Waffenstillstand voraus und zielen darauf ab, die Waffenruhe dauerhaft zu machen.

Es wurde jedoch schnell deutlich, dass viele europäische Staaten eine Beteiligung der USA als Voraussetzung für ihre eigene Beteiligung betrachten. Man glaubt einfach nicht, dass europäische Garantien ausreichen, um Russland abzuschrecken. Die Diskussion dreht sich zunächst um einen sogenannten „Backstop” der USA durch Unterstützung in puncto Logistik, Informationen und Luftabwehr. Nun hat Trump auch eine direktere Rolle der USA in Aussicht gestellt.

Innerhalb der Koalition der Willigen wurden drei Optionen diskutiert.

  1. Militärische Präsenz vor Ort: Hier wird alles in Betracht gezogen, von einer robusten Sicherheitstruppe bis hin zu einer klassischen Friedensmission und Ausbildungsmaßnahmen. Aber die Möglichkeiten Europas, Truppen in die Ukraine zu entsenden, haben sich als begrenzt erwiesen. Wie groß müsste eine Truppe sein, um Russland abzuschrecken? Es besteht die Gefahr, dass Moskau beschließen würde, die Entschlossenheit Europas zu testen, indem es die Truppe angreift.
  2. Luftraumsicherung in der Westukraine: Überraschenderweise hat Trump signalisiert, dass die USA sich an einer Sicherung des Luftraums über der Ukraine teilnehmen könnten. Sein Außenminister Marco Rubio wurde beauftragt, Optionen für eine Rolle der USA zu entwickeln. Die Frage ist nun, ob es sich dabei nur um eine Aufklärungsmission oder einen robusteren Einsatz handeln würde, in dessen Rahmen russische Raketen und Drohnen abgeschossen werden.
  3. Ein Flotteneinsatz im Schwarzen Meer: Eine internationale maritime Koalition könnte Handelsschiffe schützen, Minen räumen und Getreidetransporte sicherstellen. Auch hier besteht die Gefahr einer direkten Konfrontation mit der russischen Flotte, obgleich die Ukraine die russischen Kampfschiffe im Schwarzen Meer bereits zurückgedrängt hat.

Im Mittelpunkt der Diskussionen steht das Problem, dass derartige Sicherheitsgarantien von Russland nicht akzeptiert werden. Moskau wird freiwillig niemals Maßnahmen befürworten, die zu seiner eigenen Abschreckung dienen, insbesondere nicht in Form einer Präsenz von Truppen aus NATO-Ländern in der Ukraine. Die Frage ist daher nicht, ob Russland solchen Garantien „zustimmt”, sondern ob Europa und die USA bereit sind, Russland diese aufzuzwingen.

Den täglichen oder wöchentlichen Newsletter abonnieren und auf dem Laufenden bleiben!

Derzeit sind wir weit von einem Waffenstillstand entfernt. Russland will den Krieg fortsetzen, und Trump hat sich als nicht bereit erwiesen, weiteren Druck auf Putin auszuüben. Umso wichtiger ist es, dass Europa sich engagiert. Die Sicherheit Europas kann nur dann gewährleistet werden, wenn die Ukraine nicht erneut in einer Grauzone aus gebrochenen Versprechen und unsicheren Vereinbarungen zurückgelassen wird.

Die nachhaltigste Sicherheitsgarantie für die Ukraine ist und bleibt die Mitgliedschaft in der NATO. Alle anderen Strategien bergen die Gefahr, nur halbherzige Lösungen zu sein. Da ein NATO-Beitritt der Ukraine derzeit jedoch nicht aktuell ist, muss Europa eine alternative glaubwürdige Sicherheitsarchitektur aufbauen – zu Lande, in der Luft und auf See. Es geht nicht nur um das Überleben der Ukraine, sondern auch um die künftige Sicherheit ganz Europas.

Fredrik Wesslau

Fredrik Wesslau ist Distinguished Policy Fellow am Stockholmer Zentrum für Osteuropastudien (SCEEUS) des Schwedischen Instituts für Internationale Angelegenheiten (UI). Zuvor war er stellvertretender Leiter der EU-Beratungsmission (EUAM) in der Ukraine.

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)22 °C  Ushhorod16 °C  
Lwiw (Lemberg)18 °C  Iwano-Frankiwsk21 °C  
Rachiw16 °C  Jassinja18 °C  
Ternopil20 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)23 °C  
Luzk21 °C  Riwne20 °C  
Chmelnyzkyj20 °C  Winnyzja22 °C  
Schytomyr22 °C  Tschernihiw (Tschernigow)22 °C  
Tscherkassy21 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)23 °C  
Poltawa24 °C  Sumy23 °C  
Odessa20 °C  Mykolajiw (Nikolajew)24 °C  
Cherson23 °C  Charkiw (Charkow)23 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)23 °C  Saporischschja (Saporoschje)24 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)24 °C  Donezk23 °C  
Luhansk (Lugansk)24 °C  Simferopol22 °C  
Sewastopol22 °C  Jalta20 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

Ruyter in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Wehrdienst/Wehrersatzdienst in der Ukraine?

„Soweit ich weiß, bekommen neu eingezogene Soldaten in der Ukraine meist eine Grundausbildung, die derzeit oft nur wenige Wochen dauert. Die genaue Dauer kann aber variieren. In Friedenszeiten gab es Möglichkeiten...“

Ruyter in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Hallo, deine Zweifel sind absolut berechtigt. Leider gibt es viele Betrugsmaschen über Partnerbörsen, besonders mit angeblich nötigen „Papierkosten“. Überweisungen an Konten von Dritten (oft mit...“

Anonymer Gast in MDR • Re: Ukraine-News: SPD fordert massive Aufrüstung der Luftverteidigung

„Nanu, wird's der SPD ploetzlich zu brenzlich? Tut mir leid, ihr habt 3 Jahre lang gemzuert, meine Stimme versage uch Euch "Genossen" , ihr duerft von mir aus in der Versenkung verschwinden.“

Awarija in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab

„Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Solange Johannes hier nur über längst vergangene Schlachten monologisieren will und keine Hetze und Tatsachenverdreherei betreibt fühle ich mich nicht angepißt. Wahrscheinlich...“

Bernd D-UA in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab

„@Frank jetzt wissen wir aus welcher Richtung die "Strahlung" kommt, warum wundert mich das nicht? Irgendwie gewinnt man den Eindruck, da hat jemand, nicht alle Nadeln an der Tanne!“

Frank in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab

„Wenn du die Russen beweihräuchern willst warum schreibst dann diesen Mist in einem Ukraineforum? Wieviele Kriegsgräber hast du in der Ukraine besucht? Du hast schon gemerkt dass deine bewunderten Russen...“

JohannesTim in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab

„Im Jahr 2008 besuchte ich auf einer Erinnerungsreise mit der Deutschen Kriegsgraeberfuersorge deutsche und russische Soldatengraeber bei Smolensk, Mogilew und Witebsk. Wir wurden in allen drei Staedten...“

Bernd D-UA in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab

„Lieber Johannes Tim, es gibt keinen Grund beleidigt zu sein, ein Forum ist kein Ponyhof und darüber hinaus wird es auch moderiert, Bisher gab es wohl noch keine Veranlassung dazu. FK Frank hat eine andere...“

JohannesTim in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab

„Frank ist ein militaerhistorischer Laie! Er hat keine Ahnung von der Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Ich fuehle mich durch das Forums-Mitglied Frank beleidigt!“

Frank in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab

„Und was hat dieser Nazi-Panzer-Mist mit jetzt zu tun? Panzer spielen überhaupt keine wichtige Rolle mehr.“

JohannesTim in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab

„Aus welcher historisch ueberholten Darstellung uebernimmt Frank die Auffassung, dass die Wehrmacht in der Schlacht am Kursker Bogen aufgerieben worden sei? Es stimmt nicht, dass das Unternehmen Zitadelle...“

Frank in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab

„Somit hat ein Gefreiter mehrere deutsche Divisionen vor erheblichen Verlusten bewahrt. Was ja so auch nicht stimmt. Die wurden dann nur verzögert aufgerieben. Die Offensive der Wehrmacht da scheiterte...“

JohannesTim in Ukrinform • Re: 161 Gefechte an der Front, 60 davon bei Pokrowsk – Generalstab

„Dass im Zusammenhang mit diesem Krieg UA = Ukraine bedeutet, habe ich mit Sicherheit gewusst. Aber unter den Soldaten habe ich eine gewisse Ironie gelernt und selbst hervorgebracht. Dieser militaerische...“

Anonymer Gast in Ukrinform • Re: Selenskyj dankt Trump für Gratulation zum Unabhängigkeitstag

„Der Glückwunsch von Trump ist auf keinen Fall von ihm, der ist viel zu schön, so intelligent ist der amerikanische Präsident nicht“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Die 'internationale Versicherungskaete" genannt grüne Karte, wurde dieses Mal nicht kontrolliert. Hatte sie mit dem Pass etc. Übergeben und postwendend zurück erhalten. Es ist ein standardisiertes Verfahren,...“

Awarija in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Wie läuft das derzeit eigentlich mit den Formalitäten fürs Auto ab ? Mit Erstaunen habe ich ja festgestellt daß meine aktuelle Grüne Versicherungskarte weiterhin für die Ukraine, also ein Kriegsgebiet,...“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Der Wachposten hat mich also 0:15 Uhr , schon während der Ausgangssperre passieren lassen und dann noch definitiv ein weiteres Auto, die waren hinter mir in der Schlange..., wiederum trudelten noch weitere...“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Bin gestern, wie vorgesehen, bei Ustyluh/Zosin rüber, Nachts um 0:20 angekommen. Der Wachposten hat mich, nicht kontrolliert und durchgewunken, als er das deutsche Auto sah. (Ca. 10 Kilometer vor Ustyluh)...“

Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Bekannte haben übrigens mit dem Bus in Summe von Chmelnyzkyj bis Thüringen 40 Stunden gebraucht. Krass. Im Schnitt war ich da mit dem Auto 10h unterwegs“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„@Frank, tatsächlich kenne ich den Rest der Strecke Stryj, ist grundsätzlich auch in einem guten Zustand, bin die Strecke von Mukatschewo aus gefahren, ist ca 5 bis 6 Wochen her, aber eben bei Tag gefahren....“

Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Jedenfalls die Strasse von Lviv nach Süden war damals neu und einwandfrei. Da bin ich aber auch nicht weit gefahren, bis vor Stryj. Unten an Rumänien/Karpaten waren sie misserabel. Ist aber paar Jahre...“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Das ist ja total ätzend! Ich bin noch unschlüssig wie ich morgen Abend ausreise, vermutlich wieder in Ustyluh/Zosin, da ich nach Italien fahren werde, habe mir überlegt, in der Ukraine bis an die ungarische...“

Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Bekannte sind am WE über Lviv nach D mit dem Bus und standen von 21 bis 10 Uhr“

bernhard1945 in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Ich bin vor 3 Wochen aus Ukraine ausgereist – wie immer über Uhryniw-Dolhobyczów. Montag-Nachmittag, 2 - 3 Autos vor mir. Viertelstunde bei den Ukrainern, halbe Stunde bei den Polen, die nehmen sich...“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Hallo meine lieben FK, hab es schon wieder getan. Bin in die Ukraine gedüst und mache Urlaub in Luzk. Daher heute wieder über den Grenzübergang Zosin/Ustyluh "rüber gemacht ". 6 Uhr am Morgen angekommen....“

volontaer45 in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Finger weg, du gerätst in eine Russenfalle!“

Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“