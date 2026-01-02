Budanow akzeptiert Selenskyjs Angebot, das Präsidialamt zu leiten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Leiter des ukrainischen Geheimdienstes, Kyrylo Budanow, hat das Angebot von Präsident Wolodymyr Selenskyj angenommen, das Präsidialamt zu leiten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram Budanows.

„Ich habe das Angebot des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angenommen, das Präsidialamt zu leiten. Ich werde der Ukraine weiterhin dienen“, schrieb Budanow.

Er betonte, dass er die Position des Leiters des Präsidialamtes als eine weitere Grenze der Verantwortung für das Land betrachte.

„Es ist eine Ehre und eine Verantwortung für mich, mich in einer für die Ukraine historischen Zeit auf kritische Fragen der strategischen Sicherheit unseres Landes zu konzentrieren. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen“, sagte Budanow.

Er bedankte sich auch bei all seinen kampfeingeschworenen Brüdern und dem Team des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine für ihre gemeinsame Arbeit.

„Wir müssen unsere Arbeit fortsetzen – den Feind besiegen, die Ukraine schützen und auf einen gerechten Frieden hinarbeiten. Wir werden weiterhin gemeinsam für eine freie und sichere Zukunft der Ukraine kämpfen!“ – fügte der neue Chef des Präsidialamtes hinzu.

Selenskyj bietet Budanow die Leitung des Präsidialamtes der Ukraine an