​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Warum sind die Handlungen Ungarns plötzlich in den Fokus der EU gerückt? Die Maßnahmen Ungarns zur Festnahme von Ukrainern und zur Aneignung von Vermögenswerten der Oschtschadbank sind Ausdruck von Gesetzlosigkeit, die eine entschlossene Reaktion der europäischen Gemeinschaft erfordert.

Dies erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha, wie RBK Ukrajina unter Verweis auf seinen Beitrag im sozialen Netzwerk X berichtet.