Die Ukraine und Rumänien werden zwei Stromleitungen erhalten – Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine und Rumänien haben ein Abkommen über den Bau von Verbindungsleitungen unterzeichnet, von denen eine bereits in diesem Jahr gebaut werden soll.

Dies gab der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, bekannt.

Die Ukraine und Rumänien werden zwei neue Stromleitungen erhalten, teilte er nach einem Treffen mit dem rumänischen Präsidenten Nicușor Dan mit.

Es handelt sich um eine kleine und eine große Verbindungsleitung. Selenskyj hofft, dass die kleine Verbindungsleitung bis Ende dieses Jahres gebaut wird. Die große Verbindungsleitung soll in zwei Jahren fertiggestellt werden.

„Wir arbeiten an der Ausweitung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Energiebereich – wir bauen gemeinsam mit Rumänien zwei neue Stromleitungen. Wichtig ist auch, dass wir gemeinsam Projekte im Bereich der Förderung auf dem Schwarzmeerschelf realisieren können“, schrieb der Präsident der Ukraine in Telegram.

Bei dem Treffen wurden auch Projekte im Öl- und Gassektor diskutiert, „die uns derzeit unterstützen können, auch angesichts der Herausforderungen im Nahen Osten“. Außerdem wurden die Möglichkeiten des Transports von amerikanischem LNG für die Ukraine über Rumänien erörtert.

„Wir arbeiten auch daran, neue Grenzübergänge zu eröffnen, und das wird noch in diesem Sommer geschehen“, fügte Selenskyj hinzu.